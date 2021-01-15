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  4. Kırklareli’de durdurulan tırdan 35 litre kaçak içki ele geçirildi

Kırklareli’de durdurulan tırdan 35 litre kaçak içki ele geçirildi

15.01.2021 09:41 | Son Güncelleme:
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Kırklareli’nin Babaeski ilçesine bağlı Kadıköy köyünde durdurulan tırdan 35 litre gümrük kaçağı alkol içki ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, S.G.

Kırklareli’nin Babaeski ilçesine bağlı Kadıköy köyünde durdurulan tırdan 35 litre gümrük kaçağı alkol içki ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, S.G. isimli şahsın tır ile yurt dışından gümrük kaçağı alkol getireceği ihbarı üzerine Babaeski ilçesine bağlı Kadıköy girişinde tırı durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada, değişik marka ve özelliklerde 26 litre bira, 4 litre viski, 2 litre rakı, 3 litre şarap olmak üzere toplam 35 litre gümrük kaçağı alkol ele geçirildi.
Olayla ilgili kaçak içkilere el konulurken, şüpheli ise alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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