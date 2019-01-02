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Kırklareli'de "Gençlik Örgütlerinden Yerel Yönetimlere" konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 22:47 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen: - "Bir yerde gençlerin yaşadığı sorunlar farklıysa, yönetim mekanizmalarında gençlerin olması gerekiyor"

KIRKLARELİ (AA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, "Bir yerde gençlerin yaşadığı sorunlar farklıysa, yönetim mekanizmalarında gençlerin olması gerekiyor." dedi.

Gökçen, CHP Kırklareli Gençlik Kolları Başkanlığınca Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Gençlik Örgütlerinden Yerel Yönetimlere" konferansında yaptığı konuşmada, gençlik teşkilatlarına çok büyük önem verdiklerini söyledi.

Genele giden yolun yerel yönetimlerden geçtiğini anımsatan Gökçen, yerel yönetimlerin halkın sorunlarını çözmek için en iyi araçlardan biri olduğunu belirtti.

CHP'de örgütte çalışan ve örgütte emek veren kişilerin belediyelerde temsil edilmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Gökçen, genel sorunların çözümlenmesinin yanında vatandaşın ne yaşadığını bilen kişilerin yönetim organizmalarında olması gerektiğini ifade etti.

"Siz çocuk için bir ihtiyaç konuşuyorsanız orada çocukların olması gerekiyor." diyen Gökçen, şunları kaydetti:

"Bir yerde gençlerin yaşadığı sorunlar farklıysa, yönetim mekanizmalarında gençlerin olması gerekiyor. Türkiye'nin sorunlarına baktığımız zaman en çok şu sıralar konuştuğumuz şey ekonomik kriz, yoksulluk, işsizlik. Bu sorunların gençlere ve kadınlara yansımasını bir kenara bırakarak sorunları çözmeye çalışıyorsak, ortada eksiklik oluyor. Genç tecrübesiz olarak görülüyor, bir işe başladıysa yeni başlamıştır, stajyerdir, az maaş alıyordur, tecrübesiz olduğu için diğerlerinden çok daha fazla çalıştırılıyordur. Toplumun ekonomik, sosyal ve siyasi anlamda da ezilen bir kesimi, gençlik. Dolayısıyla şehirler ve kentler bazında baktığımızda genel sorunların gençlere yansıması ve dezavantajlı gruplara yansıması, genele yansımasından biraz daha farklı oluyor. İşte bu yüzden gençlerle politika yapmamız gerekiyor."

Konferansa, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, CHP Parti Meclisi üyeleri Pınar Uzun ve Gamze Pamuk Ateşli ile CHP İl Başkanı Tayfun Okan Çobancık ve partililer katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
CHP gençlik örgütleri yerel yönetim

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