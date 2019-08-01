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Kırklareli'de hortum ağaçları kökünden söktü, tarlalara zarar verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 11:10 | Son Güncelleme

KIRKLARELİ'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Tozaklı köyünü hortum vurdu.

Ali Can ZERAY/KIRKLARELİ,(DHA) - KIRKLARELİ'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Tozaklı köyünü hortum vurdu. 10 dakika etkili olan hortum, dev kavak ağaçların kökünden söktü, ayçiçeği ekili tarlalara zarar verdi. Büyük korku yaşayan köylüler, 36 yıl önce de aynı bölgede hortum felaketi yaşandığını söyledi. Pınarhisar ilçesine bağlı Tozaklı köyünde dün akşam gök gürültüsü ve şiddetli yağmurun ardından hortum oluştu. Köyü teğet geçen hortum, Celepyolu Mevkii'ndeki 50 dekarı ayçiçeği ekili 200 dekarlık alanı talan etti. Uzunluğu 20 metreyi bulan 30 yıllık kavak ağaçlarını kökünden söken hortum, ayçiçeği ekili tarlalara büyük zarar verdi. Hortum, yerinden sökülen ağaçların bulunduğu tarlalarda 2 metre derinliğinde çukurlar oluşturdu. Köylüler büyük korku yaşarken olayda can kaybı meydana gelmedi. '36 YIL ÖNCE AYNI YERDE, AYNI AYDA OLDU' Köylüler 36 yıl önce de aynı bölgede büyük bir hortumun oluştuğunu ve zarar verdiğini anlattı. Hortumun kendisine ait dev kavak ağaçlarını yerinden söktüğünü ifade eden Selim Akyıldız, "Bu afet, 36 yıl önce de aynı yerde oldu. O hortum da bu aylarda yaşandı. O zaman 22 yaşındaydım. Yine kavak ağaçlarımıza zarar vermişti. O günler de yaşadığımız korku, gözümde canlandı" dedi. Köylülerden Bahattin Aktop da "Ekili olan ayçiçeği tarlam büyük zarar gördü. Kavak ağaçlarımızı devirdi. 1983 yılında yani 36 yıl önce de aynı afeti yaşamıştık. O zaman da ağaçlar devrilip, ekili araziler zarar görmüştü. Hortum otları bile sökmüştü. Aynı bölgede aynı alanda etkili oldu. 36 yıl sonra aynı hortumun olması bizi gerçekten korkuttu" dedi. '200 DEKAR ALANDA ETKİLİ OLDU' Tozaklı Köyü eski muhtarı Ali İnan ise hortumun 200 dekarlık ekili alanda etkili olduğunu ifade ederek, "Felaket gök gürültüsüyle başladı. Ben önceki dönem muhtar olduğum için Hava Radar Gözlem İstasyonu'ndan beni aradılar. 'Köyde anormal bir şey var mı?' diye sordular. Ben de 'yerleşim alanların da yok' dedim. Bu aramadan sonra, arkadaşlarla araziye çıktığımız da ayçiçeklerin yattığını, kavak ağaçların yıkıldığını gördük. Hortumun 200 dekar arazide 30 yıllık, 20 metre yüksekliğindeki dev kavak ağaçlarını kökünden çıkardığını gördük" diye konuştu. 'ÇOK BÜYÜK AFET' Köylülerden Sami Çetin, hortumun şiddetli yağmurun ardından geldiğini belirterek, "Pınarhisar tarafından gök kararmasıyla köyün üzerine doğru dev hortum geldiğini gördüm. Rüzgarın etkisiyle hortum, köyün dışına, kavakların ve tarlaların olduğu bölgeye doğru yön değiştirdi. Çok büyüktü. Dev ağaçları yerinden söktü. Ayçiçeği tarlalarını yere serdi. Çok büyük bir afetti" dedi. Çok korktuğuna söyleyen Emine Çetin de, "Hortumu gördüğümde çok korktum. Bahçemizde bulunan dut ağacı yerinden oynadı. Ağacın kökten çıkacağını düşündüm. Korkuyla eve kaçtım" diye konuştu.

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