Kırklareli’de istismar davası

Kırklareli’nin Demirköy ilçesindeki bir ilkokul kantininde 10 kız öğrenciyi cinsel istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan kantinci S.A. ilk duruşmada tahliye edildi. Cumhuriyet Savcısının mütalaasında sanığın tutukluğunun devamını istediği mahkemede sanığın kantinin dar olduğu için kız öğrencilerle sık sık çarpıştığı şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

Demirköy’e bağlı İğneada beldesinde bir ilkokulda kantincilik yapan S.A. alı şahıs, 10 ayrı kız öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla Mayıs ayında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ancak tutuklanan sanık geçtiğimiz günlerde çıkarıldığı Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesince tahliye edildi.

Savcı tutukluluk istedi

Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde "Çocuğun Cinsel İstismarı" suçlamasıyla görülen davada, Cumhuriyet Savcısı sanığın tutukluğuna ilişkin mütalaasını verdi. Savcı mütalaasında sanığın üzerine atılı çocuğun cinsel istismarı suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini oluşturan delillerin dosyada mevcut olduğunu belirtti. Savcı, bu kapsamda sanığın kanunda öngörülen ceza miktarının alt ve üst sınırları ile birlikte değerlendirildiğinde sanığın tutukluluk halinin devam edilmesini kamu adına talep etti.