Kırklareli’de kaçak göçmen operasyonu

Kırklareli’de kaçak göçmen operasyonunda 5 kaçak göçmen ve 1 sürücü yakalandı.

Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesine bağlı Poyralı köyünde yabancı uyruklu şahıs ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Poyralı-Demirköy yol ayrımında Kırklareli ve Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan, sürücülüğünü E.D. isimli şahsın yaptığı araçta yolcu olarak bulunan R.K, A.H, N.M, M.A. ve A.A. isimli 5 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Üzerinde herhangi bir kimlik belgesi bulunmayan şahısların alınan ifadelerinde, Irak uyruklu şahsın Erbil üzerinden uçakla geldiği, Suriye uyruklu şahısların sınırdan geçiş yaptıkları, Afganistan uyruklu şahısların İran’dan geldikleri belirlendi. Şüpheli N.M. ve E.D. isimli şahıslar gözaltına alınarak çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, yakalanan yabancı uyruklu şahıslar ise işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

