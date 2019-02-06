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Kırklareli'de kar yağışı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 17:30 | Son Güncelleme

BALKANLAR üzerinden gelen kar yağışı, Kırklareli'nin Bulgaristan sınırı ve yüksek kesimlerinde etkili oluyor.

BALKANLAR üzerinden gelen kar yağışı, Kırklareli'nin Bulgaristan sınırı ve yüksek kesimlerinde etkili oluyor.
Öğleden sonra başlayan kar yağışı, Kırklareli'nin Kofçaz ve Demirköy ilçeleri ile Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı Karayolu üzerinde etkisini gösteriyor. Kar kalınlığı Demirköy'de 5, Kofçaz ve Dereköy Sınır Kapısı karayolunda ise 3 santimetreye yükseldi. Bulgaristan Karayolu üzerinde önlem alan ekipler, kar temizleme çalışmalarına başladı. Karayolları ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.
Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının gece yarısına kadar süreceğini bildirdi.

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