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Kırklareli’de karbonmonoksit zehirlenmesi: 2 kişi hastaneye kaldırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2019 17:43 | Son Güncelleme

Kırklareli’de kömür sobasından sızan karbonmonoksitten zehirlenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.Olay Kırklareli’nin Lüleburgaz İlçesine bağlı Davut Köyünde meydana geldi.

Kırklareli’de kömür sobasından sızan karbonmonoksitten zehirlenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Olay Kırklareli’nin Lüleburgaz İlçesine bağlı Davut Köyünde meydana geldi. Zehirlenme olayı ihbarları üzerine köye giden jandarma ekipleri tarafından araştırma başlatıldı. Yapılan araştırmalarda M.M. ve R.M. isimli şahısların evinde bulunan kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi. Zehirlenen şahıslar Lüleburgaz Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan şahısların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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