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Kırklareli’de kısıtlamaya uymayan 15 kişiye 47 bin 250 lira ceza

18.02.2021 11:24 | Son Güncelleme:
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Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde kısıtlama saatinde kumar oynayan 15 kişiye 47 bin 250 lira cezai işlem uygulandı.Alınan bilgiye göre; İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Babaeski İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Babaeski ilçesinde Gazi Kemal Mahallesi’ndeki bir işletmede kumar oynandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde kısıtlama saatinde kumar oynayan 15 kişiye 47 bin 250 lira cezai işlem uygulandı.
Alınan bilgiye göre; İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Babaeski İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Babaeski ilçesinde Gazi Kemal Mahallesi’ndeki bir işletmede kumar oynandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Düzenlenen operasyonda işletmede bir araya gelinerek sigara ve alkol tüketildiği tespit edildi. Ekipler işletmede bulunan 15 kişiye sokağa çıkma yasağında sokağa çıktıkları için 47 bin 250 lira cezai işlem uyguladı.

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