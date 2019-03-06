HABER

Kırklareli’de kız öğrenci yurdunda korkutan yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2019 02:04 | Son Güncelleme

Kırklareli’de kız öğrenci yurdunda yangın çıkması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.Yangın Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsündeki Hundi Hatun Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdunda meydana geldi.

Kırklareli’de kız öğrenci yurdunda korkutan yangın

Kırklareli’de kız öğrenci yurdunda yangın çıkması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.
Yangın Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsündeki Hundi Hatun Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yurdun kazan dairesi bölümünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarlar üzerine yurda çok sayıda itfaiye aracı ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yurda giden İtfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale etti. Çıkan yangın söndürülürken 112 Acil Sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekledi.

PARTNER'Sen ne yaşadın da bu hale geldin?''Sen ne yaşadın da bu hale geldin?'
Edirne'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralıEdirne'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Jandarma 15 farklı kamerayı izleyerek hırsızlık şüphelilerini yakaladıJandarma 15 farklı kamerayı izleyerek hırsızlık şüphelilerini yakaladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Ekrem İmamoğlu'ndan anket açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan anket açıklaması

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Kim Milyoner Olmak İster'de şoke eden an! İlk soruda elendi

Kim Milyoner Olmak İster'de şoke eden an! İlk soruda elendi

Pentagon'dan 'Türkiye'ye F-35 teslimatı iptal edilsin' önerisi

Pentagon'dan 'Türkiye'ye F-35 teslimatı iptal edilsin' önerisi

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tekirdağ'da zihinsel engelli erkek çocuğa cinsel istismar! Her satırı kan dondurdu

Tekirdağ'da zihinsel engelli erkek çocuğa cinsel istismar!

Bunun adı canilik! Havlama sesinden rahatsız oldu, köpeği başından vurdu

Bunun adı canilik! Havlama sesinden rahatsız oldu başından vurdu

Beyoğlu'nda 4 kişinin öldüğü yangını çıkaran caninin ifadesi ortaya çıktı! Böyle görüntülendi

O cani Beyoğlu'nda böyle görüntülendi

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Bursa'da genç kadın kendisini 4. kattan aşağı attı

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

İstanbul'da kan donduran cinayet

İstanbul'da kan donduran olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.