Kırklareli'de kız öğrencileri taciz eden kantinci tutuklandı

Ali Can ZERAY/KIRKLARELİ, (DHA)- KIRKLARELİ'nin Demirköy ilçesinde ilkokul öğrencisi 7 kız çocuğunu elle taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kantin işletmecisi S.A. (55), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesindeki ilkokulda okuyan 7 kız öğrenci, ailelerine okullarındaki kantinin işletmecisi S.A. tarafından tacize uğradıklarını anlattı.

Aileler de Demirköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç durusunda bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında S.A., jandarma tarafından gözaltına alındı. Kız öğrencilerin ifadelerine de başvuruldu. S.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandi.

