Kırklareli'de köyde yaşayan çocuklar ebru ve seramik sanatı ile tanıştı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'ne bağlı köylerden taşımalı sistemle İnece Ortaokulu'na eğitime gelen çocuklar ebru sanatı ve seramik yapımını öğrendi.

İnece Ortaokulunda eğitim gören 30 öğrenci öğretmenleri eşliğinde Olgunlaşma Enstitüsünü ziyaret etti. Enstitü içerisindeki sergi alanlarını gezen öğrenciler Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Hilal Liliyar Özefsun'dan bilgi aldı. Daha sonra ebru yapımı hakkında bilgilenen öğrenciler istedikleri şekilleri boya ile suya yansıttı. Seramik yapımı içinde kolları sıvayan öğrenciler merdane yardımı ile kile şekil vererek kavanoz, yıldız, ay, bardak gibi ürünler yaptı.

Okul Müdürü Erkan Kanaatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin yok olmaya yüz tutan sanat dallarına sahip çıkmaları için bu tür etkinlikler düzenlediklerini söyledi. Osmanlı dönemine ve usta çırak ilişkisine dayanan ebru ve seramik sanatına önem verdiklerini ifade eden Kanaatlı, eğitim öğretimi okul dışına taşıyarak farklı bir ortamda ebru ve seramik sanatını öğrenerek öğrencilerin sosyalleştiğini de vurguladı.