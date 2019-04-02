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Kırklareli’de MHP oylara itiraz etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 18:19 | Son Güncelleme

Bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun 248 oy farkla birinci olduğu Kırklareli’de Cumhur İttifakı adayı Derya Bulut sonuçlara itiraz etti.Cumhur İttifakı’nın MHP adayı Derya Bulut seçim sonuçlarına itiraz ettiğini belirterek, geçersiz oylara dikkat çekti.

Kırklareli’de MHP oylara itiraz etti

Bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun 248 oy farkla birinci olduğu Kırklareli’de Cumhur İttifakı adayı Derya Bulut sonuçlara itiraz etti.
Cumhur İttifakı’nın MHP adayı Derya Bulut seçim sonuçlarına itiraz ettiğini belirterek, geçersiz oylara dikkat çekti. Bulut, "Adalet ve Kalkınma Patisi Türkiye Gençlik Kolları Başkanı Bahadır Kovankaya ve Kadın Kolları Başkanı Aslı Karakahya’ ya canı gönülden teşekkür ediyorum. Hakikaten Muazzam bir ruh ortaya kondu. İnanılmaz bir sahiplenilenilme oldu. Haklarını helal etsinler. Belki Türkiye’ye örnek olan bir birlik beraberlik içerisinde geçirdik biz bu seçimi. En ufak bir art niyet söylem, eylemde bulunulmadan Gönül içi, gönlü huzuru içerisinde bunu canı gönülden dile getiriyorum. Muazzam bir birlik ve beraberlik içerisinde seçimi geçirdik. Ve çok ciddi bir mücadele ortaya koyduk. Tabii burada Cumhuriyet Halk Partisine gönül veren, iyi Partiye gönül veren vatandaşlarımıza bize gelip bizi destekleyenlere de ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah bu birlik beraberlik tüm ülkemize her yere yayılması en büyük temennim. Ülkemizin çünkü süreçte bu birlik beraberliğe çok ihtiyacı var. Bu noktada da seçimi biz sükunet içerisinde geçirdik. Seçim sonuçları itibariyle de hala o sükunetimizi koruyoruz. Gayri resmi sonuçlara göre 248 oy bağımsız adayımız bizim önümüzde. Ama biz özellikle, 31 Mart 17.00‘dan sonra sandıklardan bize gelen tepkiler doğrultusunda hakkımızı aramaya karar verdik. Neydi o hak arama, hukuk arama olayı şu; Şimdi bağımsız aday ile ilgili kanunda açık ve net bir şekilde gösteriliyor. Nereye mühür basılırsa geçerli olur. Nereye basılırsa geçersiz olur" ifadelerini kullandı.
Daha sandıklar açılmaya başlandığı ilk anda bu talepler iletildiğini aktaran Bulut, "İşte boşluğa vurulanlar var. Örnek vermek gerekirse şurada görsellerini de var. Örneğin bu geçerli bir oy buna hiçbir itirazımız yok. Hiç kimsenin diyecek bir şeyi yok olması gereken bu şu alanda kalması gerekiyor. Ama bizim itiraz ettiğimiz nokta alanın dışına basılan mühürlerin geçersiz olması lazım. Bunun daha önceden emsal kararı var. Biz anında bu emsal kararı sosyal medya zerinden, telefonlarımızdan tüm sandık görevlilerimize ilettik. Onlara da dedik ki sandık başkanlarına bu kararı gösterin. Şimdi sandık başkanlarına gösterilen kararlar doğrultusunda bunları geçersiz diye kabul eden bazı sandık başkanlarımız oldu ama maalesef yoğun bir şekilde 170 sandığın yoğunluğunda bu geçerli kabul edildi. O esnada Sandık başkanlarının verdiği cevap şu; İlçe seçime ulaşamıyoruz. Biz de dedik ki ilçe seçme ulaşana kadar sayımı durdurun. Ulaştıktan sonra tekrar sayıma devam edin. Ama nedense bu kabul görmedi. Eğer kabul görseydi zaten muhtemelen bugün böyle bir süreci yaşamayacaktık. Kabul görmediği için. Artı bizim de çok ciddi tutanaklarımız var. Şimdi tutanakları kabul edenler var. Onaylayan imzalayanlar var ama kabul etmeyenler var. Dolayısıyla çok ciddi muammalar var ortada" dedi.
Bulut konuşmasının devamında, "Artı biliyorsunuz bugün itibari ile Gümüşhane Kelkit ilçesinde buna benzer bir olay, oyları geçerli kabul edildi. Bizde ortaya koyduğumuz emeğimizin karşılığı neyse onu görmek istiyoruz. Artı tek bir oya talebimiz yok. Haksız artı tekbir oya talebimiz yok. Dönüyorsunuz yine binlerce bizi destekleyen vatandaşımız var. Aynı şekilde binlerce desteğini alan Sayın bağımsız adayımız Kesimoğlu var. Bağımsız adayımızı destekleyen vatandaşlarımızda görecektir ki, empati yaparlarsa 248 oyla tam tersi bir sonuç çıksaydı büyük ihtimalle onlar da itiraz ederlerdi duruma. Çünkü neden bu kanunen bizim bir hakkımız. Biz de kanunen bu hak doğrultusunda müracaatlarımızı yaptık İlçe Seçim Kuruluna. Bundan sonra artık İlçe Seçim Kurulumuzun vereceği kararı hep beraber takipçisi olacağız, bekliyoruz. Ondan alacağımız her karar bizim başımızın üstünde, kanuna en ufak bir itirazınız olamaz. Bizim talebimiz 170 sandığın tekrar tek tek açılması, tek tek tüm oyların sayılması ve onun sonucunda da hiçbir vatandaşımızın oyunun heba olmaması, hiçbir adayın da teşkilatlarında onu gönüldaşlarının da emeklilerinin, hayallerinin boşa gitmemesi, tek bir oy dahi olsa bile bu. Bunun mücadelesini ortaya koyduk. Bundan sonra artık hukuk ne derse boynumuz kıldan ince hepimiz için en hayırlısı neyse onun olmasını temenni ediyoruz Şayet hukuk hayır oyları tekrar saymıyoruz derse başımızın üstünde. Saydı orada tekrar bizim lehimize sonuç çıkmazsa başımızın üstüne ne yapacağız bize yakışan şu tüm vatandaşlarımıza yakışan şu kazanan adayımızı tebrik edip başarılar dileyeceğiz. Bu sükûnetle devam etmesini istiyorum. Bu huzur içerisinde devam etmesini istiyorum. Hepiniz için en hayırlısı neyse onunla olmasını temenni ediyorum, teşekkür ederim" diye konuştu.

Kırklareli’de MHP oylara itiraz etti

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