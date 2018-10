Kırklareli'de, oklu saldırganın bulunması için seferberlik

Engin ÖZMEN/KIRKLARELİ, (DHA) - KIRKLARELİ'de, 9 yavrusu bulunan 'Garip' adlı sokak köpeğini okla vuran saldırganın bulunması için kent sakinleri ile resmi kurum ve sivil toplum örgütlerinin çalışanları seferber oldu. Kırklareli Valisi Osman Bilgin, okun üzerindeki numaradan saldırgana ulaşmak için çalışma yürüttüklerini belirterek, "Okun nereden alındığı, ne şekilde ile getirildiği, ilde bu oku kullanma yeteneği olan kişilerden hareket edilerek, faili bulmaya çalışıyoruz. En kısa sürede bulunacak ve olumlu haberi vereceğiz. Faili bulmaya yakınız" dedi.

İstasyon Mahallesi'nde, önceki sabah sokak köpeğinin atılan okla vurularak, öldürüldüğünü görenler, polise ve Kırklareli Belediyesi'ne haber verdi. Mahalle sakinlerinin bir süre önce bakmaya başladığı ve 'Garip' adını verdiği köpeğin ölüsü, belediye ekiplerince yapılan incelemenin ardından gömüldü. Olayla ilgili Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturma başlatırken, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtları incelemeye alındı.

'OKUN ÜZERİNDEKİ NUMARADAN SALDIRGANA ULAŞILACAK'

Kırklareli halkı, köpeğin okla vurulduğunun duyulmasının ardından saldırganın bulunması için seferber oldu. Kırklareli Valisi Osman Bilgin, saldırganın yakalanmasının an meselesi olduğunu belirterek, ok üzerindeki numaralardan yola çıktıklarını kaydetti. Vali Bilgin, "Biz de inanın, 2 gündür seferberlik halindeyiz. Emniyetimiz, hem istihbarat birimleri hem asayiş birimleri tüm birimleriyle çalışıyor. Özellikle ok üzerinden yola çıkarak, faili bulmaya çalışıyoruz. Okun nereden alındığı, ne şekilde ile getirildiği ilde bu oku kullanma yeteneği olan kişilerden hareket edilerek faili bulmaya çalışıyoruz. En kısa sürede bulunacak ve olumlu haberi vereceğiz" diye konuştu.

'FAİLİ BULMAYA YAKINIZ'

Köpeğin ok ile vurulmasının gaddarlık olduğunu kaydeden Vali Bilgin, "Bunun ne insan sevgisiyle ne hayvan sevgisiyle açıklanacak bir yanı yok. Böyle bir olay olduğu için ister istemez herkes duyarlı oluyor. Bu duyarlılıktan dolayı herkese teşekkür ediyorum. Benim de evimde bir köpeğim var. Sonuçta bu köpek sevgisiyle hayvan sevgisiyle alakalı değil. Olağanüstü bir durum; gaddarca, zalimane bir şekilde, savaşta bile olmayacak şekilde olan bir konu. Herkes duyarlı, biz de duyarlıyız. Şu anda faili bulmaya yakınız. İnşallah faili bulacağız. Ama bundan da önemlisi hayvanların sahiplenilmesi insanların bu konuda duyarlılığının en üst seviyede olması gerektiği düşünüyorum. İnanın benim de bahçemde köpeğim var. Bunu yapan her şeyi yapar. Bu gaddarca bir şey. Bunun daha ötesi yok. O köpek orada kime ne yapmış? Yani yapsa bile böyle bir karşılık verilmesi doğru değil. Onun karşılık verme şansı da yok zaten" dedi.

'PROFESYONEL OK'

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu da olayın yakın takipçisi olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Biz mutlu insanlar kenti Kırklareli'de sevgi dolu, mutlu bir şekilde yaşamaya çalışıyoruz. Hakikaten de mutluyuz; ama bu mutluluğumuzu gölgeleyen bir sıkıntı yaşadık maalesef. Bugünden 13 gün önce yaklaşık 9 yavrusunu dünyaya getiren köpeğimiz okla vuruldu. İnsan olmak için sadece göz kulak el beyin yetmiyor. Sevgi lazım, merhamet lazım, acıma hissi lazım, saygı lazım. O 9 yavrumuzun sahibi köpeğimizi o hale getirene insan da diyemiyorum o caniyi mutlaka bulacağız. Öğrendiğimiz andan itibaren harekete geçtik. O caniyi bulmak benim boynumun borcu olsun. Benim evimde 2 köpeğim, 2 kedim var. Hayvan sevgisini çok iyi bilen yerel yöneticiyim. O ok, profesyonel bir ok. Nasıl bir asayişe yönelik bir olayda bir mermi çekirdeği faile götürüyorsa bu konuda polisimizin de üstün gayreti var. O okun üzerinde numaralardan, biz o okun sahibine ulaşmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımızın hummalı bir çalışma içerisindeler. Mutlaka o okun sahibine ulaşıp, onu ifşa edeceğiz. Toplumun önünde bu yaptığı utan verici olayın hesabını verecek."

'YAVRULAR GÜVENDE'

Kırklareli Doğa ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Yüksel İbrikçi ise halkın saldırganı bulabilmek için kenetlendiğini söyledi. İbrikçi, "Bir canlının okla vurulması ne demek? Üstelik memeleri sütle dolu bir hayvanın vurulması çok kötü, ne yapacağımızı bilemedik. Yavruları aldık, dernek üyelerimiz tarafından evinde bakılıyor, şu anda güvende. Dernek olarak suç duyurusunda bulunduk. Bütün Kırklareli bu olayla altüst oldu. Herkes üzüntü içerisinde, herkes bulunup, bulunmadığını soruyor. Saldırganın da bir an önce yakalanmasını istiyoruz. Emniyetimiz canla başla çalışıyor" dedi.

YAVRU KÖPEKLERE EVİNİ AÇTI

Kırklareli Doğa ve Hayvanları Koruma Derneği üyelerinden Dilek Tunador, ok ile vurularak, öldürülen 'Garip' isimli köpeğin 9 yavrusuna evini açtı. Tüm gün yavru köpeklere bakan Tunador, küçük biberonlarla yavruları besleyip, temizliklerini yapıyor. Yavruların kokusuna ve eve alıştığını dile getiren Tunador, "Yavrularımız çok sağlıklı, beslenmelerini yapıyoruz. Günde 3 saat uyuyorum onlar için. Geceleri kontrol ediyorum. Bana çok alıştılar, hiç uykusuzluktan şikayet etmiyorum. Ben olayı duyduğumda kahroldum. Buna hapis cezasının gelmesini istiyorum" diye konuştu.

Kırklareli halkı, saldırganın bir an önce bulunmasını isterken, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü'nce olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.