Kırklareli'de, oklu saldırganın bulunması için seferberlik

'OKUN ÜZERİNDEKİ NUMARADAN SALDIRGANA ULAŞILACAK'

Kırklareli halkı, köpeğin okla vurulduğunun duyulmasının ardından saldırganın bulunması için seferber oldu. Kırklareli Valisi Osman Bilgin, saldırganın yakalanmasının an meselesi olduğunu belirterek, ok üzerindeki numaralardan yola çıktıklarını kaydetti. Vali Bilgin, "Biz de inanın, 2 gündür seferberlik halindeyiz. Emniyetimiz, hem istihbarat birimleri hem asayiş birimleri tüm birimleriyle çalışıyor. Özellikle ok üzerinden yola çıkarak, faili bulmaya çalışıyoruz. Okun nereden alındığı, ne şekilde ile getirildiği ilde bu oku kullanma yeteneği olan kişilerden hareket edilerek faili bulmaya çalışıyoruz. En kısa sürede bulunacak ve olumlu haberi vereceğiz" diye konuştu.

'FAİLİ BULMAYA YAKINIZ'

Köpeğin ok ile vurulmasının gaddarlık olduğunu kaydeden Vali Bilgin, "Bunun ne insan sevgisiyle ne hayvan sevgisiyle açıklanacak bir yanı yok. Böyle bir olay olduğu için ister istemez herkes duyarlı oluyor. Bu duyarlılıktan dolayı herkese teşekkür ediyorum. Benim de evimde bir köpeğim var. Sonuçta bu köpek sevgisiyle hayvan sevgisiyle alakalı değil. Olağanüstü bir durum; gaddarca, zalimane bir şekilde, savaşta bile olmayacak şekilde olan bir konu. Herkes duyarlı, biz de duyarlıyız. Şu anda faili bulmaya yakınız. İnşallah faili bulacağız. Ama bundan da önemlisi hayvanların sahiplenilmesi insanların bu konuda duyarlılığının en üst seviyede olması gerektiği düşünüyorum. İnanın benim de bahçemde köpeğim var. Bunu yapan her şeyi yapar. Bu gaddarca bir şey. Bunun daha ötesi yok. O köpek orada kime ne yapmış? Yani yapsa bile böyle bir karşılık verilmesi doğru değil. Onun karşılık verme şansı da yok zaten" dedi.