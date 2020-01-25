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Kırklareli’de olay çıkan eğlence mekanlarıyla ilgili toplantı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 11:17 | Son Güncelleme

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde iki hafta önce bir eğlence mekanında çıkan kavganın sonucunda biri polis olmak üzere 2 kişinin yaralandığı olaylarla ilgili Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Lüleburgaz’ın bütün kurum ve kuruluşlarıyla geniş katılımlı toplantı yaptı.

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde iki hafta önce bir eğlence mekanında çıkan kavganın sonucunda biri polis olmak üzere 2 kişinin yaralandığı olaylarla ilgili Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Lüleburgaz’ın bütün kurum ve kuruluşlarıyla geniş katılımlı toplantı yaptı. Vali Bilgin, eğlence mekanlarına sıkı denetim geleceğini ve konunun TBMM’ye taşınacağını söyledi.
Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde iki hafta önce bir eğlence mekanında meydana gelen kavganın büyümesi sonucu çıkan toplumsal olaylar sonrasında Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Lüleburgaz’daki bütün kamu kurum ve kuruluşları, STK temsilcileri ve toplumun kanaat önderleriyle bir araya geldi. Toplantıda söz konusu mekanlara sıkı denetim ve kamera sistemi uygulamasının getirilmesi, söz konusu eğlence mekanlarıyla ilgili yasal düzenlemeler için de konunun meclise taşınması kararı çıktı.
Konuyla ilgili basın açıklaması yapan Vali Bilgin, biri polis memuru olmak üzere iki kişinin yaralandığı olayların üzüntü verici olduğunu söyleyerek, “Lüleburgaz’daki içkili eğlence yerleriyle ilgili olarak vatandaşlarımızdan bazı serzenişler geliyordu. Onlarla birlikte bu eğlence mekanlarının vatandaşlar açısından ne gibi sorunlar teşkil ettiğini aslında bizler de biliyoruz. Daha önce çeşitli sohbetlerde dile getirildi ama bunu çok geniş katılımla, ilçemizdeki siyasi partilerin temsilcileri başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarının tüm temsilcileri, kamu yöneticileri ve milletvekilimiz olmak üzere il genel meclis üyelerimizle birlikte değerlendirme yaptık” dedi.

“2-3 alanda eksiklikler tespit ettik”
Değerlendirme sonucunda söz konusu mekanlar hakkında hukuki zemin oluşturulması ve bu mekanlarda işlenen suç ve suçla mücadele kapsamında neler yapılabileceğini konuştuklarını anlatan Vali Bilgin, “Bu konudaki hukuki mevzuat ve uygulama açısından ne gibi eksikliklerin olduğunu tarafları bizzat dinleyerek tespit ettik. Bu açıdan da valiliğimizin gördüğü eksiklikler varsa onları gidereceğimizi not ettik” diye konuştu.
Vali Bilgin, eksiklikler konusunda 2-3 alanda eksiklikler tespit ettiklerini söyleyerek, “Bunları yapacağız. Özellikle idari aşamada yapılması gerekenlerin yanında yargı boyutuyla, hukuki zeminde nasıl savunmalar yapılması gerektiği hakkında da çalışmalar yapıldı. Çok güzel sonuçlar çıktı” ifadelerini kullandı.
Bilgin, yaptıkları değerlendirmeler sonucunda siyasi parti temsilcileri başta olmak üzere STK’larla birlikte konuyu TBMM’ye taşıyacaklarını belirterek, "TBMM’ye yasa değişikliğiyle ilgili talepte bulunacaklar. Oradaki siyasi parti genel kurulları bu konuda karar verecektir” dedi.

"Sıkı denetim ve kamera sistemi gelecek"
Öte yandan Vali Bilgin, söz konusu eğlence mekanlarına yönelik belediye ve emniyet güçlerinin denetimlerinin sıklaşacağını ve bu mekanların kamera sistemiyle izleneceğini ifade etti. Bilgin, “Bizler de ayrıca valilik olarak yapılan denetimlerin özellikle belediye ve emniyet özelinde daha da sıklaştırılması ve buraların suç oluşturan yerler olmaması için başta kamera takılması olmak üzere tüm tedbirleri alacağımızı belirttik” diye konuştu.

“İçişleri ve Adalet Bakanıyla görüşeceğiz”
Vali Bilgin, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bunun haricinde de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’le görüşmeler yapacağız. Ben çok ayrıntıya girmek istemiyorum. Bütün arkadaşlar adına da katılabilirim. Katılımcı olan tüm arkadaşlarımızla görüş birliği içinde olduğumuzu, hepimizin aynı düşüncede olduğunu belirtebilirim. Ancak bazı hukuki sıkıntı ve eksikliklerin olması nedeniyle bu konuda tam bir çözüm üretilemediğini de belirtmek istiyorum. Bunlar giderilirse bizim için çok daha kolay zemin oluşacaktır.”

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