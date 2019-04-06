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Kırklareli'de oylar yeniden sayıldı; bağımsız aday Kesimoğlu kazandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 19:06 | Son Güncelleme

YÜKSEK Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK),  yeniden oyların sayılmasına karar verdiği Kırklareli'de tamamlanan sayımlarla bağımsız belediye başkan adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu, resmi olmayan sonuçlara göre 114 oy farkla Belediye Başkanlığı'nı kazandı.

Ali Can ZERAY/KIRKLARELİ,(DHA)- YÜKSEK Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), yeniden oyların sayılmasına karar verdiği Kırklareli'de tamamlanan sayımlarla bağımsız belediye başkan adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu, resmi olmayan sonuçlara göre 114 oy farkla Belediye Başkanlığı'nı kazandı.

Kırklareli'nde pazar günü yapılan yerel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre mevcut belediye başkanı ve bağımsız başkan adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu, 17 bin 176, Cumhur İttifakı'nın adayı MHP'li Derya Bulut 16 bin 928 oy aldı. Bulut, arada bulunan 248 oyla ilgili İlçe Seçim Kurulu'na başvurup, geçerli sayılacak oyların da geçersiz sayıldığını savunarak 170 sandığın tekrar sayılmasını için itirazda bulundu. İtiraz üzerine İlçe Seçim Kurulu, 170 sandaki oyların yeniden sayılmasına karar verdi. İlçe Seçim Kurulu'nun kararına Mehmet Siyam Kesimoğlu, İl Seçim Kurulu'na itirazda bulundu. İtiraz üzerine İl Seçim Kurulu'nun oyların tekrar sayılması kararını, gerekli bulmadığı için iptal etti.

İl Seçim Kurulu'nun, Kırklareli'nde oyların sayılması gerekli bulmadığı kararına MHP'li Derya Bulut, YSK'ya itirazda bulundu. İtiraz üzerine YSK, İl Seçim Kurulu'nun kararını kaldırarak, Kırklareli'ndeki toplam 170 sandıkları oyların yeniden sayılmasına karar verdi.

Perşembe günü saat 21.00'de yeniden başlayan oy sayım işlemi bugün saat 17.15 sıralarında tamamlandı ve Kesimoğlu, 114 oy farkla resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını kazandı.

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