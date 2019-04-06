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Kırklareli'de oylar yeniden sayıldı; bağımsız aday Kesimoğlu kazandı (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 19:47 | Son Güncelleme

RAKİBİ BULUT, KUTLADI Kırklareli'de YSK'nın kararıyla oyların yeniden sayılmasıyla birlikte partisinin aday göstermediği CHP'den istifa ederek bağımsız aday olan Mehmet Siyam Kesimoğlu, 17 bin 32, Cumhur İttifakı'nın adayı MHP'li Derya Bulut ise 16 bin 920 oy aldı.

RAKİBİ BULUT, KUTLADI
Kırklareli'de YSK'nın kararıyla oyların yeniden sayılmasıyla birlikte partisinin aday göstermediği CHP'den istifa ederek bağımsız aday olan Mehmet Siyam Kesimoğlu, 17 bin 32, Cumhur İttifakı'nın adayı MHP'li Derya Bulut ise 16 bin 920 oy aldı. 112 farkla seçimi kazanan Kesimoğlu'nu ilk kutlayan rakibi Derya Bulut oldu.
Bulut, adliye önünde yaptığı açıklamada, oyların yeniden sayılmasının demokrasi gereği olduğunu belirterek, "Bana gönül verenler bir ömür boyu 'oyları saydırsaydın belki seçimi kazanacaktık' diyecekti. Desteklemeyenler de 'sayılsaydı seçilemeyecekti' diyecekti. Üzüldük ancak Kırklareli adına tarihe asla kesinlikle şaibeli geçmeyecek seçim olarak geçecek. Bundan gururluyuz" dedi. Bulut, Kesimoğlu'na başarılar dileyerek, adliye önünden ayrıldı.
KESİMOĞLU: DEMOKRASİ ANLAYIŞINI TÜRKİYE'YE SUNDUK
Kırklareli Belediye Başkanlığı'na ikinci kez seçilen Kesimoğlu, seçimin sonuçlandığını ve kazandıklarını belirterek, "Kazanmak gerçekten çok güzel bir şey. Ciddi emekler verdik, biz hak, hukuk, adalet gözettik. Bir gönüllüler ordusu oluşturarak başardık. Başarımızın gerekçesi ne olduğu sorulduğunda 5 harfli bir kelime söyledim. Sevgi, paylaştıkça çoğalan iki şeyden biri sevgi. İnanın sıkıntılara rağmen çok çalıştık. Bir tarafta Cumhur İttifakı bir tarafta Millet İttifakı vardı. Bu arada siyasetin cilveleriyle karşı karşıya kaldık. Hak etmediğimiz suçlamalar, karamalar, onlarla karşı karşıya kaldık. Ama onların hepsini Kırklareli halkı elinin tersiyle itti. Bence burada aldığımız sonuç sadece Kırklareli Belediye başkanlığı değil, demokrasi anlayışını Türkiye'ye örnek olabilecek bir fotoğraflarını Türkiye kamuoyunun önüne sunmuş oldu. Biz her zaman ulusal bayramlarımız da özel günlerimizde burada Kırklareli duruşunu sergiliyoruz. Kırklareli duruşu, söz konusu vatandaş, ulussa, insan hakları, hukuk devleti, söz konusu Mustafa Kemal Atatürk ise bütün ayrımlarımızı bir yana bırakarak, kardeşlik ve sevgi çerçevesi içerisinde buluşmadır Kırklareli duruşu" dedi.
Bundan sonra herkesin belediye başkanı olacağını ifade eden Kesimoğlu, Kırklareli halkı ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. Kendisini desteklemeye gelen CHP'li milletvekili ve belediye başkanlarına da teşekkür eden Kesimoğlu, oy pusulalarında yanlışlık olduğunu dile getirdi. Bu seçimin emsal teşkil edeceğini belirten Kesimoğlu, "Milletvekilleri bu konuda Meclis'te kanun değişikliği teklifi vereceklerini söyledi. Bu yanlışlığın ortadan kaldırılması lazım" dedi.

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