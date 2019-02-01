Kırklareli’de sahte içki üreten eve şok baskın

Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde sahte içki üreten bir eve jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Babaeski İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri

alınan bir ihbarı değerlendirerek harekete geçti. Alınan arama kararıyla Kırklareli’nin Babaeski ilçesine bağlı Yenimahalle köyünde bir eve operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, T.Ö. isimli şahsın ev ve eklentilerinde 247 litre sahte şarap, 82,5 litre sahte rakı olmak üzere toplamda 329,5 litre sahte içki ve imalat düzeneği ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs ifadesi alınıp idari yaptırım uygulanmak üzere tutanak tutularak serbest bırakıldı. Şahsa tanzim edilen tutanağın Tarım ve Orman Bakanlığına gönderileceği öğrenildi.

