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  4. Kırklareli’de şüpheli araçtan 150 litre kaçak içki ele geçirildi

Kırklareli’de şüpheli araçtan 150 litre kaçak içki ele geçirildi

15.03.2021 10:37 | Son Güncelleme:
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Kırklareli’de şüpheli araçtan 150 litre kaçak içki ele geçirildi

Kırklareli’de şüphe üzerine durdurulan araçtan 150 litre kaçak içki ele geçirildi.Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Lüleburgaz İlçesine bağlı Turgutbey Köyü mevkiinde şüpheli bir araç durduruldu.

Kırklareli’de şüphe üzerine durdurulan araçtan 150 litre kaçak içki ele geçirildi.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Lüleburgaz İlçesine bağlı Turgutbey Köyü mevkiinde şüpheli bir araç durduruldu. Adli makamlardan alınan aramam kararının ardından araçta arama yapıldı. Aramalarda, toplamda 150 litre kaçak içki ele geçirildi.
Olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındıktan sonra ifadeleri alınıp serbest bırakıldı.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılıkla mücadelede kararlılık vurgusu yapıldı.

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