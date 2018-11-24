HABER

Kırklareli'de trafik kazası: 2 ölü, 8 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 22:23 | Son Güncelleme

Kırklareli'de trafik kazası: 2 ölü, 8 yaralı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Oğuz Çalan yönetimindeki 39 AAB 861 plakalı otomobil ile Şerif Tomruk idaresindeki 39 EN 124 plakalı otomobil, Kofçaz yolu Kayalı köyü yakınlarında çarpıştı.

Kazada, sürücü Tomruk ile otomobilinde bulunan Gönül Tomruk, Hasan Demir, Recebiye Demir, Şükriye Yıldız ve Hacer Doğu ile Çalan ve otomobilinde bulunan Merve Kavak, Oya Çetin ve Büşra Dinkler yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçlarda sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Kırklareli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Hacer Doğu'nun cenazesi ise incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

Yaralılardan Şükriye Yıldız da hastanede yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Hazır mısınız? Google evinize girecekHazır mısınız? Google evinize girecek
Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 24 Kasım Sayısal Loto sonuçları sorgulaSayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 24 Kasım Sayısal Loto sonuçları sorgula
Galata Kulesi'nde 'kadına şiddet' turuncusuGalata Kulesi'nde 'kadına şiddet' turuncusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
112 Acil Sağlık itfaiye Kaza ölü

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül'ün referansı ile Kılıçdaroğlu'na giden ismi açıkladı

Abdullah Gül'ün referansı ile Kılıçdaroğlu'na giden ismi açıkladı

Ünlü fast food zincirinde mide bulandıran olay!

Ünlü fast food zincirinde mide bulandıran olay!

TFF'den Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya için tarihi karar!

TFF'den Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya için tarihi karar!

Türk Sanat Müziği'nin Divası Bülent Ersoy 2 kilo lüfer yedi

Türk Sanat Müziği'nin Divası Bülent Ersoy 2 kilo lüfer yedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte 40 ilin belediye başkan adayları (AK Parti belediye başkan adayları listesi)

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte 40 ilin belediye başkan adayları (AK Parti belediye başkan adayları listesi)

'Saygı duyacaksın' diyen HDP'lilere komutanın yanıtı gündeme damga vurdu

'Saygı duyacaksın' diyen HDP'lilere komutanın yanıtı gündeme damga vurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 24 Kasım Sayısal Loto sonuçları sorgula

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 24 Kasım Sayısal Loto sonuçları sorgula

Meral Akşener: KPSS'yi kim çıkardıysa eli kırılsın

Meral Akşener: KPSS'yi kim çıkardıysa eli kırılsın

İngilizce öğretmeni Öğretmenler Günü’nde intihar etti

İngilizce öğretmeni Öğretmenler Günü’nde intihar etti

Seyir halindeki araçta dans eden sürücü gözaltına alındı

Seyir halindeki araçta dans eden sürücü gözaltına alındı

Melih Gökçek'ten Bahçeli'ye teşekkür

Melih Gökçek'ten Bahçeli'ye teşekkür

Dışişleri duyurdu: Suriye'de muhalif gruplar serbest bırakıldı

Dışişleri duyurdu: Suriye'de muhalif gruplar serbest bırakıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.