HABER

Kırklareli’de trafik kazası: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2019 10:27 | Son Güncelleme

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kırklareli’de trafik kazası: 2 yaralı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan Özge K. ambulansla Trakya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, saat 08.30 sıralarında Lüleburgaz Durak Mahallesi Alacaoğlu yolu üzerinde meydana geldi. 39 LT 643 plakalı otomobille seyir halinde olan Ali K. henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kaza sonucu Ali K. ile yolcu koltuğunda oturan Özge K. araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 110 itfaiye ekipleri yaralıları bulundukları yerden çıkardı. Yaralılar 112 ekiplerinin müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Özge K. buradan ambulansla Edirne’deki Trakya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Bisikletli çocuğa araç çarptı, olay güvenlik kamerasına yansıdıBisikletli çocuğa araç çarptı, olay güvenlik kamerasına yansıdı
(ÖZEL) Annelerinin sesini sadece bir kez duydular(ÖZEL) Annelerinin sesini sadece bir kez duydular
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu dünyaevine girdi!

Ünlü oyuncu dünyaevine girdi!

Kuşadası’nda otogaz istasyonuna silahlı baskın!

Kuşadası’nda otogaz istasyonuna silahlı baskın!

Cumhurbaşkanlığı'ndan teröristbaşı Öcalan'ın mektubu ile ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı'ndan teröristbaşı Öcalan'ın mektubu ile ilgili açıklama

Feci kaza: 10 yaşındaki çocuk öldü, 9 yaralı

Feci kaza: 10 yaşındaki çocuk öldü, 9 yaralı

Beşiktaş'ta ayrılık! Belçika'ya gitti

Beşiktaş'ta ayrılık! Belçika'ya gitti

İstanbul'da yangın! Cenazeler böyle çıkarıldı

İstanbul'da yangın! Cenazeler böyle çıkarıldı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Tartıştığı eşini bıçakla ağır yaraladı

Tartıştığı eşini bıçakla ağır yaraladı

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında İGA'dan açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.