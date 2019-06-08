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Kırklareli'de uluslararası serbest model uçak yarışmaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 13:17 | Son Güncelleme

TÜRK Hava Kurumu (THK)  tarafından Kırklareli'nin Vize ilçesinde Avrupa ve Balkan ülkelerinden 76 sporcunun katılımıyla 'İstanbul Serbest Uçuş Model Uçak Kupası' yarışması yapıldı.

Kırklareli'de uluslararası serbest model uçak yarışmaları

Ali Can ZERAY/KIRKLARELİ, (DHA)- TÜRK Hava Kurumu (THK) tarafından Kırklareli'nin Vize ilçesinde Avrupa ve Balkan ülkelerinden 76 sporcunun katılımıyla 'İstanbul Serbest Uçuş Model Uçak Kupası' yarışması yapıldı. Yarışmada dereceye giren sporcular, dünya sıralamasında puanını yükseltmeyi hedefliyor.
THK tarafından Kırklareli'nin Vize ilçesi Müsellim köyü merasında, Türkiye, Ukrayna, Bulgaristan, Özbekistan, Kazakistan ve Bosna Hersek'ten 76 sporcunun katılımıyla, 'Dünya Hava Sporları Federasyonu (FAI) takvimde yer alan CAT-2 onaylı 'İstanbul Serbest Uçuş Model Uçak Kupası' yarışması başladı. Sabah erken saatlerde başlayan yarışmaya katılan sporcular model uçaklarını gökyüzünü bırakmalarıyla renkli görüntülerin sahne oldu. F1A, F1B, F1C, F1H, F1G ve P30 kategorilerinde yapılan yarışmalarda havada en uzun kalan model uçak sporcularının kıyasıya mücadeleleri sonucunda puanı yükselen sporcular dünya sıralamasında puanlarını yükseltip ülkelerini uluslararası yarışmalarda başarıyla temsil etmeyi hedefliyor.
'TÜRKİYE MODEL UÇAK SPORUNDA 10'UNCU SIRADA'
Türkiye'de model uçak sporunda her geçen gün geliştiğini ve dünya sıralamasında 10'ncu sırada yer aldığını belirten model uçak milli sporcusu Necdet Ergin, "Türkiye, Dünya ve Avrupa şampiyonalarında 45 ülke arasında 10'uncu sırada. 1967 yılından beri yapılan belli yarışmalarda uluslararası yarışmalarda Türkiye'nin aldığı dereceler var. Avrupa ikincilikler, dünya üçüncülükleri gibi çeşitli kategorilere ilişkin ülkenin almış olduğu dereceler de var" dedi.
Bulgaristan'da düzenlenen yarışlarda model uçak yarışmasında Avrupa şampiyonu olan milli sporcu Selin Uygur, hedefinin dünya şampiyonu olmak olduğunu söyledi. Uygur, "Burada yaptığımız yarışlarla Ağustos ayında Ankara'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyorum. Burada aldığım dereceler ile ülkemi dünya ve Avrupa şampiyonalarında en iyi temsil etmeyi hedefliyorum" diye konuştu.
Yarışmada dereceye girenlere kupa ve diploma verildi.

FOTOĞRAFLI

Kırklareli'de uluslararası serbest model uçak yarışmalarıKırklareli'de uluslararası serbest model uçak yarışmalarıKırklareli'de uluslararası serbest model uçak yarışmalarıKırklareli'de uluslararası serbest model uçak yarışmaları

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