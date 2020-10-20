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Kırklareli’de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2020 10:05 | Son Güncelleme

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Demirköy İlçesinde yakalanan bir şüphelinin üzerinden uyuşturucu hap ele geçirildi.Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor.

Kırklareli’de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Demirköy İlçesinde yakalanan bir şüphelinin üzerinden uyuşturucu hap ele geçirildi.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor. Jandarma ekipleri, Demirköy İlçesine bağlı İğneada Beldesinde icra edilen çalışmalarda ‘Uyuşturucu madde imal ve ticareti’ suçundan 1 şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli şahıslar birlikte 11 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına şüphelinin işlemlerinin tamamlanmasından sonra adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucuyla mücadele kapsamında icra edilen faaliyetlerin kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.

Kırklareli’de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

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