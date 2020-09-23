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  4. Kırklareli’de uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Kırklareli’de uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2020 10:40 | Son Güncelleme

Kırklareli’de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, “Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti” suçunu işleyen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Kırklareli’de uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Kırklareli’de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, “Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti” suçunu işleyen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda Babaeski ilçesinde icra edilen faaliyet sonucunda, 3 şüpheli ile birlikte, satışa hazır halde 2 gram metamfetamin, 1 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Olayla ilgili cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasını müteakip adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 3 zanlı tutuklandı.
Jandarma tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında icra edilen faaliyetlere kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.

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