Kırklareli’de uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Kırklareli’de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, “Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti” suçunu işleyen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda Babaeski ilçesinde icra edilen faaliyet sonucunda, 3 şüpheli ile birlikte, satışa hazır halde 2 gram metamfetamin, 1 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasını müteakip adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 3 zanlı tutuklandı.

Jandarma tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında icra edilen faaliyetlere kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.

