Kırklareli'de yakılmış kedi ve köpek ölüleri bulundu(2)

'ÇOK KORKUNÇ BİR GÖRÜNTÜYDÜ' Kırklareli'nin İnece beldesinde çöplükte 1 kedi ve 5'i yavru, 7 köpeği yakılmış şekilde bulduğunu söyleyen hayvansever Dilek Tunador, "Ben İnece'de sokak canlarını besliyorum. Dün bana bir ihbar geldi 'çöplükte yanan köpekler var' diye. Hemen çöplüğe geldiğimde 5 köpek ve 1 kediyi yanmış şekilde buldum. Hemen yanlarında da 2 köpek ölüsü buldum. Olayı jandarmaya bildirdim. Jandarma olayla ilgili çalışma başlattı. Bu caniliği kim neden yapar anlamış değilim. Çok sıkı bir araştırma var. Hala dumanları üzerindeydi. Hepsi diri diri yakılmış, o kadar belli. Çok korkunç bir görüntüydü. Benim de 60'a yakın beslediğim köpeğim var. Çok korkuyorum geceden bu yana uyuyamıyorum. Bir an önce bunu yapanın bulunmasını istiyorum" dedi. 'YAPILAN CANİLİK' İnece Beldesi Belediye Başkanı Şahabettin Vardar, yapılanın canilik olduğunu belirterek, "Çok üzücü bir olay. Nereden geldiği belli olamayan, beldemize 1,5 kilometre uzaklıkta olan bir bölge. Sabah haberim oldu, araştırıyoruz. Jandarma ekipleri de işin takibinde bir daha böyle katliamların yapılmamasını temenni ediyorum. Bu yapılan caniliktir" diye konuştu. Belde sakinlerinden Osman Gökçen, beldelerinde bu katliamı yapacak kimsenin olmadığını ifade ederek, "Bu katliamı dışarıdan gelen biri yapmıştır. Belde halkı çok sayıda köpeği besliyor. Ben de dahil herkesin evinin bahçesinde köpek var" dedi.

