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Kırklareli'de "Zafer Yürüyüşü" düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 22:57 | Son Güncelleme

Kırklareli'de "Zafer Yürüyüşü" düzenlendi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla ''Zafer Yürüyüşü'' düzenlendi.

Kırklareli Belediyesi tarafından düzenlenen yürüyüşe, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu sivil toplum örgütleri temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Cumhuriyet Meydanında başlayan etkinlikte, Türk bayrağı, Atatürk posteri ve meşale taşıyan gruptakiler, Karaumurbey ve Hastane Caddesi üzerinden Yayla Meydanı'na yürüdü.

Grup zaman zaman "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" ve "Türkiye laiktir laik kalacak" şeklinde sloganlar attı.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, burada yaptığı konuşmada, 30 Ağustos Zafer Bayramının tüm ülkede coşkuyla kutlandığını belirtti.

Vatan topraklarının kolay kazanılmadığını ifade eden Kesimoğlu, vatan uğruna çok bedel ödendiğini söyledi.

Bunun sıradan kutlanan bir bayram olmadığını aktaran Kesimoğlu, ''Zafer Bayramı'mız yalnızca bir askeri başarı demek değildir, emperyalizmin pençesinde can çekişen bir ulusun var olma mücadelesinin adıdır. İşaret fişeğidir bu Zafer Bayramı. Yoksulluk içerisinde geleceğe taşıyacağı inancı olmadan umutsuzluk çemberi içerisinde geleceğe kaygıyla bakan bir ulusun ayağa kalkış destanıdır. Kurtuluş Savaşı sonucun kurulan devletin ön sözüdür zafer bayramımız. Hepimize bir kez daha kutlu olsun. '' diye konuştu.

Etkinlik, Grup Ankara Resital konseri ile sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
Kırklareli Belediyesi yürüyüş Zafer Bayramı

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