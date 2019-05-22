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Kırklareli'deki FETÖ darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 17:10 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine destek amacıyla İstanbul'a gitmek için 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığından çıkma hazırlığı yaptıkları iddiasıyla biri firari 6 eski askeri personelin yargılanması tamamlandı - Duruşmada, firari sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası, bir sanık hakkında beraat, bir sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verilirken, 3 sanığın ise dosyası ayrıldı

KIRKLARELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine destek amacıyla İstanbul'a gitmek için 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığından çıkma hazırlığı yaptıkları iddiasıyla yargılanan biri firari tutuksuz 6 eski askeri personelin yargılaması tamamlandı.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar TSK'den ihraç edilen aralarında Babaeski 1. Zırhlı Tugay Komutanı eski Kurmay Albay G.G'nin de bulunduğu A.Ş, O.N.Y, E.A ve A.B, ile avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Vahdet Yeltepe tarafından gelen belgelerin okunması ile başlayan duruşmada, Cumhuriyet Savcısı Halis İpek, esas hakkında mütalaasını verdi.

Savcı, mütalaasında, G.G. ile A.Ş'nin "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmaları, hükümle birlikte tutuklanmaları ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan beraatlerini talep etti.

Diğer sanıklar O.N.Y, E.A. ve A.B'nin "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından beraatini istedi.

Sanık ve avukatların savunmalarının ardından bir süre ara verilen duruşmada, Mahkeme Başkanı Yeltepe, kararı açıkladı.

Yeltepe, Firari sanık E.H'ın Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına hükmedildiğini bildirdi.

Sanık O.N.Y hakkındaki tüm suçlardan beraat ederken, Babaeski 1. Zırhlı Tugay Komutanı eski Kurmay Albay G.G hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi.

Öte yandan Yeltepe, sanıklar A.Ş, E.A ve A.B'nin dosyalarının ayrıldığını belirtti.

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2. Ağır Ceza Mahkemesi darbe girişimi FETÖ

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