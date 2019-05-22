Kırklareli'deki FETÖ darbe girişimi davası

KIRKLARELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine destek amacıyla İstanbul'a gitmek için 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığından çıkma hazırlığı yaptıkları iddiasıyla yargılanan biri firari tutuksuz 6 eski askeri personelin yargılaması tamamlandı.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar TSK'den ihraç edilen aralarında Babaeski 1. Zırhlı Tugay Komutanı eski Kurmay Albay G.G'nin de bulunduğu A.Ş, O.N.Y, E.A ve A.B, ile avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Vahdet Yeltepe tarafından gelen belgelerin okunması ile başlayan duruşmada, Cumhuriyet Savcısı Halis İpek, esas hakkında mütalaasını verdi.

Savcı, mütalaasında, G.G. ile A.Ş'nin "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmaları, hükümle birlikte tutuklanmaları ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan beraatlerini talep etti.

Diğer sanıklar O.N.Y, E.A. ve A.B'nin "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından beraatini istedi.