Kırklareli'den 215 göçmen ülkelerine gönderildi

Metin KARAKUŞ/KIRKLARELİ (DHA) - KIRKLARELİ Valiliği, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'nde, bulunan 215 kaçak göçmenin ülkelerine geri gönderildiğini açıkladı.

Kırklareli Valiliği, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'nde bulunan göçmenlerin bir kısmının ülkelerine geri gönderildiğini açıkladı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde, Iğdır Geri Gönderme Merkezi'nden, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün talimatı ile ülkemizde yer alan Geri Gönderme Merkezleri arasında kapasite ve güvenlik bakımından en üst seviyede olan ve aynı zamanda modern ve standartlara en uygun yer olması sebebiyle, 637 yabancı, ilimizde bulunan Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne sevki uygun görülmüştü. İlimize sevki sağlanan bahse konu tüm düzensiz göçmenlerin idari işlemleri tamamlanmış ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu gereği Valiliğimizce sınır dışı edilecekler kapsamına alınmıştı. Bu kapsamda Iğdır Geri Gönderme Merkezi'nden, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'mize sevki yapılan 637 yabancı uyruklu kişilerden 215'i 19.06.2019 tarihi itibariyle ülkelerine gönderilmiş olup, geri kalan tüm mülteciler önümüzdeki 3 gün içerisinde ülkelerine gönderilecektir."

Açıklamada, kaçak göçmenlerin sınır dışı işlemleriyle ilgili valilik koordinasyonunda İl Göç İdaresi Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirildiği belirtildi.

