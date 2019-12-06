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Kırklarelili köfteciler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 15:40 | Son Güncelleme

Kırklarelili köfteciler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklarelili köfteciler Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen köfteciler, haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Köfteci Mahmut Sürer, haber kategorisinde Cihan Demirci'nin "Batırılan Uçak" fotoğrafını seçti.

Sürer, yaşam kategorisinde Adsız Günebak'ın "Kırmızı Sezon", spor kategorisinde ise Ayhan İşcen'in "Milli Yüzücüden Tokyo Hedefi" karesine oy verdi.

Köfteci İbrahim Kuruş, haber kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e Yolculuğu", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Luceyn'in Yüzü Türkiye'de Gülüyor", spor kategorisinde Ayhan İşcen'in "Milli Yüzücüden Tokyo Hedefi" fotoğrafını oyladı.

Semih Atlı da Ali Jadallah'ın "İsrail'in Yıkımları", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da Yaşam", spor kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un "Şahika Ercümen'den Dünya Rekoru" karesine oy kullandı.

Kuruş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her bir fotoğrafın birbirinden güzel ve anlamlı olduğunu söyledi.

Muhabirlerin çektiği fotoğraflar ile yaşanan o güzel ve acı olayları ölümsüzleştirdiğini ifade eden Kuruş, "AA muhabirleri gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında yaşanan olayları fotoğraf kareleriyle tüm dünyaya duyuyor. Emeği geçen her bir kardeşimi tebrik ederim. Oylamada çok güzel fotoğraflara yer verilmiş." diye konuştu.

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