Kırklareli'nde 104 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 104 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ve Demirköy ilçelerinde yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan 7 ayrı grup olduğu ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, Irak, İran, Pakistan ve Afganistan uyruklu 104 kişiyi yakaladı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

