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Kırklareli'nde 104 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 09:44 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde 104 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 104 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ve Demirköy ilçelerinde yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan 7 ayrı grup olduğu ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, Irak, İran, Pakistan ve Afganistan uyruklu 104 kişiyi yakaladı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
göçmen Yasa Dışı yurt dışı

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