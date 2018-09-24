Kırklareli'nde 108 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 108 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Pınarhisar, Vize, Kofçaz ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan 4 ayrı grup olduğu ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler Pakistan uyruklu 108 kişiyi yakaladı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Bu arada, yabancı uyruklu kişilere yardım ettiği iddia edilen şüpheli 3 kişi gözaltına alındı.

