Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan grubun olduğu ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.

Ekipler, göçmenlerin içerisinde bulunduğu U.D. yönetimindeki minibüsü bir süre takibe aldı.

Fiziki takibin ardından ekipler, minibüsü Babaeski ilçesinin Karacaoğlan köyünde durdurdu. Minibüste Afganistan ve Pakistan uyruklu 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Aramalarda ise şişme bot, pompa ile bota ait 2 kürek ele geçirildi. Göçmenlere organizatörlük yaptığı iddia edilen U.D. ile A.E.A da gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

