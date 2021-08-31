Kırklareli'nde 13 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 13 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı, Kofçaz ve Lüleburgaz ilçelerinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, Irak, Filistin ve Afganistan uyrukluyu 13 düzensiz göçmen yakaladı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.



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