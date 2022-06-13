Kırklareli'nde 13 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde, yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 13 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınları ile Vize ve Kofçaz ilçelerinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, Vize ilçesinde H.Ü. idaresindeki ticari takside Afganistan uyruklu 4 kişinin yurda yasa dışı yollardan girdiğini belirledi.

Ekipler, Kofçaz ilçesi ile Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında Cezayir ve Afganistan uyruklu 9 kişiyi yakaladı. 13 düzensiz göçmen, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Yabancı uyruklulara organizatörlük yaptığı iddiasıyla H.Ü. gözaltına alındı.



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