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Kırklareli'nde 14 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 09:38 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde 14 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesinde yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan 2 ayrı grubun olduğu ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, Pakistan uyruklu 14 kişiyi yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen Yasa Dışı

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