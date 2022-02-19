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Kırklareli'nde 14 düzensiz göçmen yakalandı

19.02.2022 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde 14 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 14 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinin Tatlıpınar köyünde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, bölgede 14 Suriye uyruklunun yurda kaçak yollardan girdiğini belirledi.

Düzensiz göçmenler, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Yabancı uyruklulara organizatörlük yaptığı iddiasıyla R.D, M.T. ve R.A. gözaltına alındı.

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