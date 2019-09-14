Kırklareli'nde 18 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 18 düzensiz göçmen yakalandı.
Jandarma ekiplerince, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınları ve Demirköy ilçesinde yurt dışına çıkmaya hazırlanan 3 grup tespit edildi.
Ekipler, Irak, Pakistan ve Afganistan vatandaşı 18 düzensiz göçmeni yakaladı.
Organizatör oldukları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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