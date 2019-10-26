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Kırklareli'nde 18 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 10:49 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde 18 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 18 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.

Jandarma ekiplerince, Kofçaz ve Lüleburgaz ilçelerinde yurt dışına çıkmaya hazırlanan iki grup tespit edildi.

Jandarma, Büyükkarıştıran beldesinde Suriye uyruklu M.E. yönetimindeki kamyoneti durdurdu.

Kamyonette, Filistin ve Suriye uyruklu 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Araçta bulunan şişme bota el konuldu.

Kofçaz ilçesine bağlı Ahlatlı köyünde de Suriye uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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düzensiz göçmen Jandarma Kırklareli Yasa Dışı

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