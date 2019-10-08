Kırklareli'nde 19 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 19 düzensiz göçmen yakalandı.
Jandarma ekiplerince, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınları, Şükrüpaşa ve Çağlayık köyleri ile Kofçaz ilçesinin Malkoçlar köyünde yurt dışına çıkma hazırlığındaki 4 grup tespit edildi.
Ekipler, Irak, Fas, Filistin ve Cezayir uyruklu, aralarında 3 çocuğun da bulunduğu 19 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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