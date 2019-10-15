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Kırklareli'nde 19 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 09:17 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde 19 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Jandarma ekiplerince, Demirköy ilçesinin Yiğitbaşı, Kofçaz ilçesinin Ahlatlı ve Yukarıkanara ile Babaeski ilçesinin Hazinedar köyünde yurt dışına çıkma hazırlığındaki 4 grup tespit edildi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda Bangladeş, Filistin, Lübnan, Irak, Pakistan ve Afganistan uyruklu 19 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen Jandarma Kırklareli Yasa Dışı

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