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Kırklareli'nde 19 düzensiz göçmen yakalandı

17.06.2022 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde 19 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 19 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lüleburgaz ve Kofçaz ilçelerinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, 3 bölgede Pakistan, Suriye ve Afganistan uyruklu 19 kişiyi yakaladı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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