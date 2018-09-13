Kırklareli'nde 2 otomobil çarpıştı: 4 ölü (3)

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Kırklareli'nde iki otomobil çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 4 kişiden Hakan Güzelyel'in kullandığı otomobilde bulunan Recep İlke Peran'ın (22) cenazesi Hızırbey Camii'ne getirildi. Kırklareli Belediye Başkanlığı Basın ve Halkla İlişleri Müdürü olan baba Yusuf Hakan Peran, oğlunun tabutu başında taziyeleri kabul etti.

Hızırbey Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından kazada ölen Recep İlke Peran, gözyaşlarıyla Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye Peran ailesinin yanı sıra, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Kırklareli milletvekilleri Turabi Kayan, Vecdi Gündoğdu, Ak Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, belediye çalışanları ile yoğun bir kalabalık katıldı. Camiye sığmayanlar cenaze namazını caminin önündeki yolda kıldı.

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