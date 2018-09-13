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Kırklareli'nde 2 otomobil çarpıştı 4 ölü (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2018 20:45 | Son Güncelleme

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ Kırklareli'nde iki otomobil çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 4 kişiden Hakan Güzelyel'in kullandığı otomobilde bulunan Recep İlke Peran'ın (22) cenazesi Hızırbey Camii'ne getirildi.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ
Kırklareli'nde iki otomobil çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 4 kişiden Hakan Güzelyel'in kullandığı otomobilde bulunan Recep İlke Peran'ın (22) cenazesi Hızırbey Camii'ne getirildi. Kırklareli Belediye Başkanlığı Basın ve Halkla İlişleri Müdürü olan baba Yusuf Hakan Peran, oğlunun tabutu başında taziyeleri kabul etti.
'TRAFİK KAZASINDA ÖLEN CENNETLİK OLABİLİR'
Hızırbey Camii imamı Zaim Işık, Recep İlke Peran'ın trafik kazasında hayatını kaybettiğini hatırlatarak, Elim bir trafik kazasında genç kardeşimizi kaybetmiş bulunuyoruz. Bunun üzüntüsü var ama bununda bir takdiri ilahi olduğunu bileceğiz. Sabretmekten başka çaremiz yoktur. Şunu da bileceğiz Peygamber efendimizin müjde verdiği hususlardan bir tanesi de trafik kazasında ölenlerin cennetlik olabileceği hususunda müjdesidir. Umut ediyoruz ki, kardeşimizin pozisyonu da kendisi için cennet ile neticelenmiştir diyerek katılanlardan helallik istedi.
Hızırbey Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından kazada ölen Recep İlke Peran, gözyaşlarıyla Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye Peran ailesinin yanı sıra, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Kırklareli Milletvekilleri Turabi Kayan, Vecdi Gündoğdu, Ak Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, belediye çalışanları ile yoğun bir kalabalık katıldı. Camiye sığmayanlar cenaze namazını caminin önündeki yolda kıldı.

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