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Kırklareli'nde 22 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 09:01 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde 22 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesinin Mutlu köyü ile Kofçaz ilçesinde, yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan 3 ayrı grubun olduğu ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.

Ekipler, Pakistan, Irak ve Afganistan uyruklu 22 kişiyi yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
göçmen Yasa Dışı yurt dışı

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