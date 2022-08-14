Kırklareli'nde 22 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 22 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile Kofçaz ilçesinin Topçular köyünde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde bir caminin bahçesinde 7 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.
Jandarma Komutanlığı ekipleri de Topçular köyünde Suriye ve Fas uyruklu 15 düzensiz göçmeni tespit etti.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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