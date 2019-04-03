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Kırklareli'nde 24 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 09:10 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde 24 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan 3 ayrı grubun olduğu ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.

Ekipler, Kofçaz ilçesinin Ahlatlı köyünde 18 Afganistan uyruklu, Demirköy ilçesinin Karacadağ ile Sislioba köylerinde ise 6 Irak uyruklu olmak üzere 24 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen Yasa Dışı

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