Kırklareli’nde 24 sığınmacının yardımına jandarma ekipleri yetişti

Kırklareli’nde yağan yoğun kar yağışı nedeniyle yurda yasa dışı yollarla gelen 24 sığınmacıyı jandarma ekipleri kurtardı.

Kırklareli Demirköy ilçesine bağlı Karacadağ ve Beğendik köylerinde yurda yasa dışı yollarla giren 24 sığınmacı, yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı. Aralarında çocukların ve kadınların bulunduğu düzensiz göçmenler Jandarma ekiplerinden yardım istedi. Jandarma ekipleri 24 kaçağı bulmak için Karacadağ ve Beğendik köylerinde arama başlattı. Yapılan aramada Irak, Suriye ve Afganistan uyruklu 24 kişi bulundu.

Demirköy Devlet Hastanesine götürülen yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

