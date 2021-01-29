HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kırklareli’nde 24 sığınmacının yardımına jandarma ekipleri yetişti

Kırklareli’nde 24 sığınmacının yardımına jandarma ekipleri yetişti

29.01.2021 10:55 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli’nde yağan yoğun kar yağışı nedeniyle yurda yasa dışı yollarla gelen 24 sığınmacıyı jandarma ekipleri kurtardı.Kırklareli Demirköy ilçesine bağlı Karacadağ ve Beğendik köylerinde yurda yasa dışı yollarla giren 24 sığınmacı, yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı.

Kırklareli’nde yağan yoğun kar yağışı nedeniyle yurda yasa dışı yollarla gelen 24 sığınmacıyı jandarma ekipleri kurtardı.
Kırklareli Demirköy ilçesine bağlı Karacadağ ve Beğendik köylerinde yurda yasa dışı yollarla giren 24 sığınmacı, yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı. Aralarında çocukların ve kadınların bulunduğu düzensiz göçmenler Jandarma ekiplerinden yardım istedi. Jandarma ekipleri 24 kaçağı bulmak için Karacadağ ve Beğendik köylerinde arama başlattı. Yapılan aramada Irak, Suriye ve Afganistan uyruklu 24 kişi bulundu.
Demirköy Devlet Hastanesine götürülen yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Sosyal medyayı sallayan paylaşım: Bunu da bir hatırlayalım! Sosyal medyayı sallayan paylaşım: Bunu da bir hatırlayalım!
10 kilometrelik kuyruk oldu!10 kilometrelik kuyruk oldu!
Snapchat hesap silme işlemi nasıl yapılır? Hesap nasıl kapatılır?Snapchat hesap silme işlemi nasıl yapılır? Hesap nasıl kapatılır?

En Çok Okunan Haberler

Ve beklenen uçak Türkiye'ye indi

Ve beklenen uçak Türkiye'ye indi

Balıkesir'de işçi servisi TIR'la çarpıştı: 3 ölü, 9 yaralı

Balıkesir'de işçi servisi TIR'la çarpıştı: 3 ölü, 9 yaralı

Bomba itiraf! 'Kanka değilim...'

Bomba itiraf! 'Kanka değilim...'

Survivor'da korkutan anlar! Daha fazla dayanamadı

Survivor'da korkutan anlar! Daha fazla dayanamadı

Erdoğan'a o ismi şikayet ettiler

Erdoğan'a o ismi şikayet ettiler

Son dakika! ABD'de nitrojen sızıntısı: Ölü ve yaralılar var

Son dakika! ABD'de nitrojen sızıntısı: Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

27 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

27 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta başlar mı? Özlü'den yanıt

Yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta başlar mı? Özlü'den yanıt

Kahreden olay! Polis memuru ve öğretmen eşi evde ölü bulundu

Kahreden olay! Polis memuru ve öğretmen eşi evde ölü bulundu

Mezarlıkta şoke eden olay! Babasının mezarı başında bulundu

Mezarlıkta şoke eden olay! Babasının mezarı başında bulundu

Diğer Haberler

Kanser tedavisi gören baba ile kızı bir gün arayla öldü

Kanser tedavisi gören baba ile kızı bir gün arayla öldü

İstanbul'daki 3 ilçe için Kandilli'den flaş deprem uyarısı: Anormallik yaşanıyor

İstanbul'daki 3 ilçe için Kandilli uyardı: Anormallik yaşanıyor

Bağ-Kur borcu ödeme 2021... Bağ-Kur borcu yapılandırma başvuru süresi uzatıldı mı, ne zaman bitecek? Bağ-Kur borcu nasıl silinir?

Bağ-Kur borcu sildirme başvuru süresi bitiyor!

Koronavirüs, influenza grip vakalarını sıfırladı

Koronavirüs, o hastalıkta vakaları sıfırladı

Köylü- çiftçi yapılandırma ödeme 2021... Tarım Kooperatifleri kredi borcu yapılandırma süresi uzatıldı mı, son tarih ne zaman??

Çiftçi borçları yapılandırma süresi bitiyor!

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 10 kilometre kuyruk oldu! 3 gündür bekliyorlar

10 kilometrelik kuyruk oldu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.