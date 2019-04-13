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Kırklareli'nde 25 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 09:50 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde 25 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Babaeski ve Lüleburgaz ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan 5 ayrı grubun olduğu ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler yaptıkları çalışmalarda, Irak, Pakistan ve Afganistan uyruklu 25 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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göçmen Jandarma kaçak

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