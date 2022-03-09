Kırklareli'nde 25 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde bir minibüste 25 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Babaeski ilçesinin Karamesutlu köyü yakınlarında yaptığı trafik uygulamasında T.T. ile M.İ. idaresindeki minibüsleri durdurdu.

Minibüsteki 25 Afganistan ve Filistin uyruklunun yurda kaçak yollardan girdiği belirlendi.

Düzensiz göçmenler, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.​​​​​​​

Sürücüler, yurda kaçak giriş yapmak isteyen yabancı uyruklu kişilere organizatörlük yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.



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