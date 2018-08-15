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Kırklareli'nde 26 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 10:25 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde 26 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 26 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ve Demirköy ilçelerinde yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan dört ayrı grubu tespit etti.

Jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonlarda Afganistan ve Irak uyruklu 26 kişiyi yakaladı.

Göçmenler işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
göçmen Yasa Dışı yurt dışı

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